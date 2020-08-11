В Орловской области ведется подготовка к росту заболеваемости гриппом Об этом сообщил во время онлайн-брифинга глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Иван Залогин: «Регион готовится к осенне-зимнему периоду. В этот период у нас происходит традиционный рост простудной заболеваемости. Естественно, чтобы не допустить соответствующего наслоения, мы проводим все соответствующие мероприятия. Ожидаем поступления в ближайшее время вакцины против гриппа. Более широко будем вакцинировать в этом году. Медорганизации сейчас проводят подготовительную работу. Учитывая то, что регион в последние годы успешно справлялся с задачей, думаю, и в этом году проблем не будет. Несмотря на то, что количество тех, кого нужно будет привить, увеличено. Но это позволит уберечь население от гриппа и не позволит наслоиться двум инфекциям».





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



