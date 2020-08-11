В Орловскую область поступило 28 аппаратов ИВЛ Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Иван Залогин: «В регион поступило 28 аппаратов ИВЛ по линии министерства промышленности и торговли. Тот остаток, который в рамках контракта должен быть поставлен в больницу Семашко, мы ожидаем в ближайшее время. Так как первые аппараты, которые поступили в конце апреля, учитывая известные события, они были отозваны. Сейчас их перевыпускает завод производитель. Они будут перераспределяться по нашим медучреждениям».

Напомним, Росздравнадзор принял решение приостановить использование аппаратов искусственной вентиляции легких, произведенных с 1 апреля, в связи с несчастными случаями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли люди.





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



