В НКМЦ им. Круглой два отделения закрыты на карантин 5 августа стало известно о заболевших в медучреждении.





5 августа ГТРК «Орел» получила комментарий главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой Людмилы Крыловой о сложившейся в медучреждении ситуации. Она сообщила о заболевшем сотруднике и пациенте. Сегодня ситуацию прокомментировал глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

Иван Залогин: «В НКМЦ имени Круглой два отделения закрыты на карантин. Таково требование Роспотребнадзора. 24 июля был выявлен вирус у одного сотрудника. Плюс к этому еще четверо - два сотрудника, два пациента. Больше за последние дни случаев не было».





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



