Орловцам необходима справка на «чистоту» от коронавируса Только в этом случае состоится плановая госпитализация.





С 10 августа начался прием плановых больных в стационарах Орловской области. Подробности проведения плановой работы медицинский учреждений сообщил глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

Иван Залогин: «У нас требования нормативно-правовых актов. Любая плановая госпитализация происходит в том случае, если пациент был обследован на коронавирус не позднее чем за 72 часа до госпитализации. Учитывая, что с 10 августа мы открыли плановую госпитализацию, эта работа начала проводиться. Это требуют также и наши федеральные центры, которые также постепенно открываются».





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



