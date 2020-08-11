«Бессимптомным» орловцам с положительным тестом на коронавирус положено лечение На что могут рассчитывать такие больные, рассказал глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Иван Залогин: «Таким больным положено лечение. Им выдается интерферон, с целью недопущения прогрессирования заболевания. Какой-то другой специфической терапии без наличия симптомов не проводится. Есть побочные эффекты у медикаментов. Но и, однозначно, все должно проводиться по назначениям врача».





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



