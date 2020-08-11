В Колпнянской ЦРБ проводятся профилактические мероприятия после выявления там коронавирусной инфекции Очаг заражения был выявлен в мае.





О нынешней ситуации в Колпнянской ЦРБ рассказал глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин во время сегодняшнего онлайн-брифинга.



Иван Залогин: «Дважды туда выезжал наш отдел, который занимается ведомственным контролем. Был выявлен ряд нарушений. Были вынесены замечания руководству. В настоящее время проводится план мероприятий. Он контролируется департаментом».

Напомним, в мае в Колпнянской ЦРБ был выявлен очаг заражения коронавирусом. Тогда было зафиксировано шесть положительных тестов.





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



