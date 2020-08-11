Орловские полицейские обеспечат безопасную дорогу в школу

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Орловские полицейские обеспечат безопасную дорогу в школуНакануне учебного года служители закона проверяют школьные автобусы и инструктируют водителей.
В Троснянском районе подобная инспекция была проведена сотрудниками ОГИБДД ОМВД России. В ходе инспекции проверяется обязательное наличие в транспорте стандартного набора автомобилиста: огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки и противооткатного устройства.
Особое внимание уделяется работоспособности и функционированию ремней безопасности, осветительного оборудования, кнопок вызова водителя и громкоговорящих устройств, а также наличию системы ГЛОНАСС и тахографа.
Водителям автобусов вновь напомнили о строгом соблюдении ПДД и порекомендовали напоминать детям о правилах перехода проезжей части – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Артём Ежаков
11 августа 2020 года