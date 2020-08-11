Орловские полицейские обеспечат безопасную дорогу в школу Накануне учебного года служители закона проверяют школьные автобусы и инструктируют водителей.





В Троснянском районе подобная инспекция была проведена сотрудниками ОГИБДД ОМВД России. В ходе инспекции проверяется обязательное наличие в транспорте стандартного набора автомобилиста: огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки и противооткатного устройства.

Особое внимание уделяется работоспособности и функционированию ремней безопасности, осветительного оборудования, кнопок вызова водителя и громкоговорящих устройств, а также наличию системы ГЛОНАСС и тахографа.



Водителям автобусов вновь напомнили о строгом соблюдении ПДД и порекомендовали напоминать детям о правилах перехода проезжей части – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УМВД.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



