Федеральный оперативный штаб представил карту распространения коронавируса по районам Орловщины Заболевшие продолжают находиться на контроле регионального Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2938 жителей Орла, 715 – в Орловском районе, 593 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 202 – в Ливнах, 171 – в Болховском районе, 152 – в Урицком районе, 129 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 94 – в Хотынецком районе, 89 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 78 – в Свердловском районе, 77 – в Кромском районе, 73 – в Верховском районе, 67 − в Покровском районе, 63 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 53 – Залегощенском районе, 49 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах – передает в сообщении информационный портал Орловской области.













Артём Ежаков

11 августа 2020 года



