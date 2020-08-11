В Орловской области выявлено 47 наркопреступлений В регионе подвели итоги второго этапа межведомственной операции «Мак».





Как сообщили в УМВД Росси по Орловской области, за время проведения двух первых этапов операции полицией было выявлено 47 преступлений, изъято около килограмма наркотиков.



Также выявлено два незаконно выращенных наркосодержащих растения и 36 очагов дикорастущих растений. Кроме этого, составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, девять из которых связаны с употреблением наркотиков. По каждому факту мировым судом вынесено постановление о привлечении лиц к различным мерам административной ответственности.





Мария Семак

11 августа 2020 года



