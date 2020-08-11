В Орле стартовали тренировочные сборы юных хоккеистов

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В Орле стартовали тренировочные сборы юных хоккеистовДля ребят проводят мастер-классы опытные спортсмены.
Занятия проходят по технике катания и владения клюшкой, по физической подготовке, гимнастике и игровой практике. При тренировке ребят используется комплексный подход с учетом возрастных критериев, уровня подготовки и индивидуальных навыков. Подобные учебно-тренировочные сборы планируют сделать регулярными, что позволит активно развивать детский и юношеский хоккей.
Мария Семак
11 августа 2020 года