В Орле стартовали тренировочные сборы юных хоккеистов Для ребят проводят мастер-классы опытные спортсмены.





Занятия проходят по технике катания и владения клюшкой, по физической подготовке, гимнастике и игровой практике. При тренировке ребят используется комплексный подход с учетом возрастных критериев, уровня подготовки и индивидуальных навыков. Подобные учебно-тренировочные сборы планируют сделать регулярными, что позволит активно развивать детский и юношеский хоккей.





Мария Семак

11 августа 2020 года



