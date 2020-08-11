Школа №11 города Орла объявлена триумфатором XXI городского смотра военно-патриотической работы Также лауреатами соревнования стали лицей №45 и гимназия №34 – они удостоятся почетных грамот.





Оценка конкурсантов производилась по 20 направлениям, среди которых участие в мероприятиях культурно-массовой, патриотической и спортивной направленности. Также оценивалось несение караульной службы на Посту №1, строевая подготовка и знание истории Орла.



Сложившаяся эпидемиологическая обстановка не позволила включить в соревнование участие в городском Параде Победы. Если она будет благоприятной ко Дню знаний, то переходящее знамя передадут победителю во время торжественной линейки – сообщает официальный сайт городской администрации.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



