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Школа №11 города Орла объявлена триумфатором XXI городского смотра военно-патриотической работы

Также лауреатами соревнования стали лицей №45 и гимназия №34 – они удостоятся почетных грамот.


Оценка конкурсантов производилась по 20 направлениям, среди которых участие в мероприятиях культурно-массовой, патриотической и спортивной направленности. Также оценивалось несение караульной службы на Посту №1, строевая подготовка и знание истории Орла.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка не позволила включить в соревнование участие в городском Параде Победы. Если она будет благоприятной ко Дню знаний, то переходящее знамя передадут победителю во время торжественной линейки – сообщает официальный сайт городской администрации.


Артём Ежаков
11 августа 2020 года
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