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Как рассчитать выплату на ребенка?

В Орловской области все службы соцзащиты сейчас принимают граждан только по предварительной записи. Поэтому молодым семьям, в которых родился первый ребёнок и которые имеют право на ежемесячную выплату, необходимо заранее обратиться в ведомство.


С 1 января 2018 года выплачивает 10 316 рублей на первого ребенка до достижения им трехлетнего возраста. И это единственное пособие, где в расчет берется двойной прожиточный минимум.

Чтобы понять, есть ли право на финансовую поддержку, надо рассчитать среднемесячный доход, который семья получала за полтора года до рождения ребенка. А затем вычислить среднедушевой доход в месяц.

Наталья Венедиктова, начальник отдела социальной защиты населения по Железнродорожному району г. Орла: «Нужно поделить месячный доход семьи на трех человек - мама, папа и ребенок, и если на каждого получается меньше 22 248 рублей, вы будете иметь право на эту выплату». 

Все службы соцзащиты принимают граждан только по предварительной записи. Оформить заявление на выплату нужно успеть в течение 6 месяцев после рождения малыша, так как возврат денег могут сделать лишь за полгода. В другом случае пособие назначается лишь с момента обращения в социальную службу по месту прописки.


Татьяна Тимохина
11 августа 2020 года
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