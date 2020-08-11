В Орловской области служитель закона предстанет перед Фемидой за мошеннические действия Дело в отношении начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Болховскому району передано в суд.





В ходе следствия установлено, что в июне 2019 года обвиняемый, злоупотребив служебным положением, получил от жительницы Знаменского района и её матери 40 000 рублей за снятие уголовной ответственности. При этом действия, инкриминируемые орловчанке, классифицируются административным правонарушением. Полученные средства подсудимый потратил по собственному усмотрению – сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, решение о его дальнейшем прохождении службы будет принято после вступления в законную силу приговора суда.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



