Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вирус не сдается. Плюс 52 заболевших за последние сутки. Когда в регионе появится вакцина от Ковид-19? Об этом рассказал Иван Залогин.



- Началось плановое лечение в больницах региона. Какие кордоны безопасности предстоит пройти?



- Как рассчитать выплату, кому она положена, и какие документы нужны?



- Подвиг народа-победителя и лица героев - в графике. Мы одними из первых побывали на выставке работ Сергея Грецова и узнали, как поисковики помогали в создании экспозиции.



- В Орле стартовали тренировочные сборы юных хоккеистов.



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Вести-Орёл

11 августа 2020 года



