В Орле открылась выставка орловского художника Сергея Грецова Выставка готовилась автором к 75-летию Победы, но как многие другие массовые мероприятия, ее пришлось перенести.





Сергей Грецов окончил московское отделение Суриковского института. Работает в ставших теперь редкими техниках офорта и акватинта, но кроме этого виртуозно владеет простым карандашом. Серия портретов наших земляков - ветеранов Великой Отечественной войны пополняется ежегодно новыми образами.



Портреты ветеранов, сцены с полей сражений выполнены почти с натуры, правдиво - до последней пуговки на кармане гимнастерки. Историческую точность Сергею помогают соблюсти поисковики, у которых есть большая коллекция формы советских солдат.



Работы на тему Великой Отечественной войны, выполненные простым карандашом, не раз отмечались на разных конкурсах и выставках, а их на творческом пути Сергея Грецова было более тридцати.



Духовности, патриотизм, любовь к Родине и своим предкам - основа творчества художника. Кстати, почетное место в галерее заняли его деды и прадеды.



На выставке много работ на антивоенную тему. Выполнены они в манере плаката, что лишь усиливает впечатление от увиденного. Каждая работа буквально кричит: «Пусть война не повторится никогда!». Одна из самых сильных и трогательных картин – «Победитель», где безмерно уставший, чуть сгорбленный пожилой солдат идет домой. И без взрывов и выстрелов становится понятно, какую огромную и тяжелую работу сделал русский воин.



Выставка открылась в Орловском военно-историческом музее.





Эва Стасюлевич

11 августа 2020 года



