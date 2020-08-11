Орловские спасатели назвали главную заботу жителей Орловщины За первое полугодие этого года в ведомство поступило 166 обращений от граждан.





Из 166 обращений граждан, поступивших в Главное региональное управление МЧС России, большинство заявок касалось вопросов, посвященных обеспечению пожарной безопасности. Орловцы просили разъяснить вопросы работы противопожарной службы, предупреждения и ликвидации ЧС, а также соблюдения норм по недопущению возгораний. Также у спасателей запрашивались архивные данные – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



