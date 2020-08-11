Орловские спасатели назвали главную заботу жителей Орловщины

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Орловские спасатели назвали главную заботу жителей ОрловщиныЗа первое полугодие этого года в ведомство поступило 166 обращений от граждан.
Из 166 обращений граждан, поступивших в Главное региональное управление МЧС России, большинство заявок касалось вопросов, посвященных обеспечению пожарной безопасности. Орловцы просили разъяснить вопросы работы противопожарной службы, предупреждения и ликвидации ЧС, а также соблюдения норм по недопущению возгораний. Также у спасателей запрашивались архивные данные – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.
Артём Ежаков
11 августа 2020 года