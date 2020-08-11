Орловских библиотекарей научат работать по-новому 1 октября Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. А.С. Пушкина примет читателей в новом помещении, оборудованном по современным стандартам. Модельная библиотека расположится по адресу ул. Комсомольская, 65.





Качественная работа в библиотеке, оборудованной по последнему слову техники, потребует от сотрудников Пушкинки специальных знаний. Поэтому уже четыре человека прошли подготовку по программе повышения квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек», сообщает сайт городской администрации.



В преддверии открытия Пушкинка закупила более 5 тысяч книг. Сейчас они проходят обработку в отделе комплектования и обработки ЦГБ им. А.С. Пушкина.



В новой Пушкинке читатели могут брать не только бумажные, но и электронные книги. Для этого уже оплачено предоставление доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн», к базовой части ЭБС «Библиошкола», к коллекциям Аудиокниги в ЭБС «Библиошкола» и Мобильной библиотеке «ЛитРес».





Орловское Информбюро

11 августа 2020 года



