В Орле выявляли автомобили с иностранными номерами Сегодня сотрудники орловской Госавтоинспекции провели на улицах областного центра рейд с участием служащих Курской таможни.





В фокусе внимания полицейских на этот раз оказались автомобилисты, управляющие транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками. А среди них сотрудники обеих силовых структур выявляли тех, кто нарушил Российское таможенное законодательство.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Если российский водитель управляет таким автомобилем, то он должен быть соответственно зарегистрирован в таможне. Если же автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, то транспортное средство у водителя изымается».





Иван Суверин

11 августа 2020 года



