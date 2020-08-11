Орловских пассажиров общественного транспорта проверили на наличие масок В Орле продолжаются рейды, в ходе которых пассажиров и водителей общественного транспорта проверяют на ношение средств индивидуальной защиты. Сегодня организаторы надзорных мероприятий пригласили СМИ.





Коронавирус из региона не ушёл, масочный режим не отменялся. Но, несмотря на это, орловцы продолжают игнорировать меры эпидбезопасности. В частности речь идёт об общественном транспорте, который, по сути, представляет наибольшую угрозу в плане распространения инфекции. Именно поэтому специалисты областной администрации вместе с полицией, ГИБДД и Ространснадзором проводят мониторинг, который позволит выявить, насколько орловцы заботятся о собственной безопасности.



Рейдовые мероприятия проводятся не реже одного раза в неделю. Задача - не наказать, а предупредить. Сегодня участники рейда предупредили о необходимости ношения масок пассажиров двух троллейбусов и семи маршруток. На двоих орловцев, находившихся в салонах без средств индивидуальной защиты, полицейские составили административные протоколы. Водители отделались предупреждениями, так как маски у них были, правда, в момент остановки - не на лице. Жалуются, что восемь часов проработать в маске достаточно тяжело.



К ответственности, помимо пассажиров, привлекаются и перевозчики, в чьих салонах люди ездят без масок. Департаментом транспорта было направлено два таких протокола.





Антон Киселёв

11 августа 2020 года



