В Орловской области пылевой столб ослепил водителя большегруза и спровоцировал ДТП Столкновение двух КАМАЗов произошло накануне вечером в Свердловском районе.





35-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по пыльной дороге в посёлке Красноармейский, при объезде стоящего автомобиля был дезориентирован пылевой тучей и допустил столкновение со встречным КАМАЗом. В результате происшествия оба шофера доставлены в областную клиническую больницу. На месте ДТП произошло возгорание столкнувшихся большегрузов.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – сообщает региональное УГИБДД УМВД.





Орловское Информбюро

11 августа 2020 года



