Две иномарки в Орле не поделили дорогу

Инцидент произошел накануне в 20:00 на улице Игнатова.

Водитель «Мицубиси ASX», двигаясь по улице Игнатова, при левом повороте на улицу Матвеева допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Е200», который двигался во встречном направлении.



В результате происшествия водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения и был отпущен после оказания медицинской помощи.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы - сообщает областное управление ГИБДД УМВД.