Две иномарки в Орле не поделили дорогу

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Две иномарки в Орле не поделили дорогуИнцидент произошел накануне в 20:00 на улице Игнатова.
Водитель «Мицубиси ASX», двигаясь по улице Игнатова, при левом повороте на улицу Матвеева допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Е200», который двигался во встречном направлении.
В результате происшествия водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения и был отпущен после оказания медицинской помощи.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы - сообщает областное управление ГИБДД УМВД.
Орловское Информбюро
11 августа 2020 года