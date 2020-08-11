Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса Об этом сегодня объявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.





Наша разработка, по словам президента страны, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Владимир Путин: «Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот что важно, – массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет – это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счёт неоднократно, – могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших учёных».





Надежда Невматулина

11 августа 2020 года



