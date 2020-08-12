Орловцы могут обратиться в прокуратуру для решения вопросов, связанных с капремонтом или переселением из ветхого жилья

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Орловцы могут обратиться в прокуратуру для решения вопросов, связанных с капремонтом или переселением из ветхого жильяПриём прокурора Орловской области состоится 19 августа.
Согласно данным регионального правительства, на 1 января этого года в области аварийными были признаны 197 многоквартирных домов, и еще 500 - ветхими. К началу лета более 100 человек переселили из аварийного жилья. Этот процесс продолжается. Уточнить правовые нюансы орловцы могут на приеме у прокурора.
Чтобы попасть на встречу, желательно записаться заранее по телефонам 8 (4862) 40-56-49; 8-903-637-14-95.
Мария Семак
12 августа 2020 года