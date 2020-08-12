Орловцы могут обратиться в прокуратуру для решения вопросов, связанных с капремонтом или переселением из ветхого жилья Приём прокурора Орловской области состоится 19 августа.





Согласно данным регионального правительства, на 1 января этого года в области аварийными были признаны 197 многоквартирных домов, и еще 500 - ветхими. К началу лета более 100 человек переселили из аварийного жилья. Этот процесс продолжается. Уточнить правовые нюансы орловцы могут на приеме у прокурора.



Чтобы попасть на встречу, желательно записаться заранее по телефонам 8 (4862) 40-56-49; 8-903-637-14-95.





Мария Семак

12 августа 2020 года



