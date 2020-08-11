Сотрудники службы судебных приставов отдали орловцу его годовую зарплату

Сумма взыскания составила 120 000 рублей.

Работник был вынужден обратиться в региональное УФССП по Урицкому району после ряда бесплодных попыток забрать у работодателя заработок. В результате судебного разбирательства инстанция встала на сторону истца.

По итогам исполнительного производства, денежные средства были перечислены пострадавшему – говорится в сообщении пресс-службы областного УФССП.