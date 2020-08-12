Орловцы не спешат за выплатой на первенца Об этом в интервью нашему корреспонденту сообщила руководитель департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина.





Родителям первенца, до достижения им трехлетнего возраста, положена выплата в размере 10 316 рублей. С начала этого года изменился порядок начисления: если в прошлом году право на получение этой выплаты имели семьи с полуторным прожиточным минимумом на каждого члена семьи, то с 1 января 2020 года на эти деньги имеют право семьи с двойным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. То есть, еще большее количество семей региона могут претендовать на эту выплату. Как рассказала Ирина Гаврилина, если в начале года орловцы активно обращались в структуры соцзащиты за получением выплаты на первенца, то сейчас их количество снизилось. За полгода в Орловской области родилось больше тысячи первенцев, но только на треть от этого числа оформлена полагающаяся выплата. Департамент соцзащиты напоминает потенциальным получателям данной выплаты не забыть ее оформить. Право на получение выплаты сохраняется в течение шести месяцев с даты рождения первенца. Если родитель в течение этих шести месяцев подаст соответствующие документы, то он сможет получить выплату за весь этот период. Если это время упущено, то выплату назначат с момента подачи заявления. Выплата производится в рамках нацпроекта «Демография».





Всеволод Трифонов

12 августа 2020 года



