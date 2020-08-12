Орловские работодатели не пропустят коронавирус благодаря Фонду социального страхования

Теперь с помощью Фонда социального страхования стало возможным приобретать маски, антисептики, устройства для комплексной обработки и бесконтактные термометры. Также за счет средств Фонда начальство может протестировать работника на наличие COVID-19.
В текущем году страхователи смогут подать заявку на финансирование комплекса превентивных мер по сокращению травм на рабочем месте до 1 октября. Дополнительную информацию можно получить по единому телефону справочной службы 8 (4862) 54-81-81
, а также на сайте r57.fss.ru в разделе «Страхователям»
– сообщает
информационный портал Орловской области.