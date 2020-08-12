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Сегодня в Спасском-Лутовинове - большой праздник и именитые гости

Зрителей приглашают на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.


Выступление знаменитого коллектива организовано в рамках Всероссийского гастрольного тура.
 
Мест хватит всем, как говорят организаторы. На площадке под открытым небом в усадебном парке все готово, чтобы принять гостей и зрителей. 
 
Начало в 16 часов.
 
Информация об организации транспорта в Спасское-Лутовиново размещена на портале Орловской области.
 
Любителей высокого искусства просят соблюдать меры безопасности и не забывать о средствах индивидуальной защиты. 

Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России. Его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет.

В 1978 в Мариинский театр (тогда еще Кировский) на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, возглавивший театр в 1996 году. С приходом маэстро Гергиева репертуар оркестра стремительно расширился. В 2008 году оркестр Мариинского театра по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Америки, Азии и Европы вошел в список 20 лучших оркестров мира.

9 августа концертами в Твери и Москве Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России. Он продлится две недели и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастроли станут продолжением традиции Московского Пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. 12 августа коллектив Мариинского театра ждут в Спасском.



Орловское Информбюро
12 августа 2020 года
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