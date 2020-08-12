Орловские спасатели продолжают защищать дома многодетных семей от пожаров Началась работа по установке противопожарных датчиков в очередном районе.





Вслед за Хотынецким и Знаменским оборудование извещателями стартовало в Свердловском районе. Всего специалистами регионального МЧС планируется установка 100 датчиков в жилищах граждан.



Традиционно с домовладельцами провели инструктажи по использованию новой аппаратуры и соблюдению норм противопожарной безопасности – сообщили в пресс-службе областного МЧС.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



