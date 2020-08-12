Коронавирус. В Орловской области 102 новых случая Скончался еще один заболевший.





102 новых случая заражения COVID-19. Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6170 случаев коронавирусной инфекции. По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 12 августа выявленоновых случая заражения COVID-19. Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6170 случаев коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время – 1339. Выздоровели – 4735. Умерло - 96. Напомним, масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

12 августа 2020 года



