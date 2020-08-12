Вспышка гнева привела орловца за решетку Суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя Ливен.





Преступление произошло в июле прошлого года. Следствием установлено, что обвиняемый, передвигаясь на личном автомобиле, обнаружил нетрезвого пешехода, мешающего проезду. По этой причине между водителем и потерпевшим произошел конфликт, в результате осужденный битой нанес пострадавшему многочисленные телесные повреждения, из-за которых тот впоследствии скончался.

Отбывать восьмилетний срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима – сообщили в региональном управлении СК.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



