Орловские спасатели обезвредили 10 миномётных мин Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в трех районах области.





В Колпнянском районе были изъяты по 4 снаряда калибра 82 мм и 50 мм, кроме того обнаружены и конфискованы две банки с порохом. По одной 82-мм мине было ликвидировано в Малоархангельском и Ливенском районах.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию пожаров и двенадцать – на различные происшествия, – отмечается в сообщении региональной службы МЧС.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



