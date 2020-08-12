В Колпне невнимательный водитель автопогрузчика наехал на человека

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В Колпне невнимательный водитель автопогрузчика наехал на человекаИнцидент произошел накануне в полдень.
Двигаясь задним ходом внутри ангара, водитель не убедился в безопасности действий и допустил наезд на 21-летнего мужчину. С полученными травмам пострадавший был госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – говорится в сообщении областной ГИБДД.
Артём Ежаков
12 августа 2020 года