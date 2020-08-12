В Колпне невнимательный водитель автопогрузчика наехал на человека

Инцидент произошел накануне в полдень.

Двигаясь задним ходом внутри ангара, водитель не убедился в безопасности действий и допустил наезд на 21-летнего мужчину. С полученными травмам пострадавший был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – говорится в сообщении областной ГИБДД.