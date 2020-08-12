Девушка за рулем не справилась с управлением и опрокинула машину

Инцидент произошел накануне в 13:30 районе 427 километра автодороги М-2 Крым.

Водитель, передвигаясь на автомобиле «Хендэ Солярис», не рассчитала скорость и съехала в кювет. В результате выезда с проезжей части машина перевернулась. Пострадавшей с полученными травмами потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – говорится в сообщении областной ГИБДД.

Фото ГУ МЧС по Орловской области