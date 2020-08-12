Орловские аграрии поборются за правительственные гранты

|
Орловские аграрии поборются за правительственные грантыАнонсирован конкурсный отбор на предоставление субсидий для развития материально-технической базы.
Конкурс проводится среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Максимальный размер гранта, выделенного одному сообществу, не может превышать 70 миллионов рублей и 60% от затрат.
Прием заявок и документов стартует 24 августа и завершится 11 сентября.
С более подробной информацией можно ознакомиться
на информационном портале Орловской области.
Артём Ежаков
12 августа 2020 года