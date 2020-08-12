Орловские аграрии поборются за правительственные гранты Анонсирован конкурсный отбор на предоставление субсидий для развития материально-технической базы.





Конкурс проводится среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Максимальный размер гранта, выделенного одному сообществу, не может превышать 70 миллионов рублей и 60% от затрат.

Прием заявок и документов стартует 24 августа и завершится 11 сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на информационном портале Орловской области.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



