В Ливнах два пенсионера учинили ДТП

В результате пострадали два человека. Авария произошла накануне в два часа дня.

71-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по улице Воронежской, при левом повороте не уступил дорогу встречному мопеду, которым управлял 73-летний водитель. В результате столкновения водитель мопеда и 71-летняя женщина-пассажир были госпитализированы с телесными повреждениями.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – говорится в сообщении областной ГИБДД.