Орловские осужденные скрасят заключение песней Стартует первый этап XVI Всероссийского конкурса среди осужденных «Калина Красная».





В этом году заявки на участие поступили из пяти исправительных колоний области. Итоги регионального этапа огласят 14 августа.



Видео победителя отправится в финал песенного конкурса – говорится в сообщении регионального УФСИН.



«Калина Красная» — первый в истории России ежегодный конкурс песни среди осужденных. Сегодня в России их почти 900 тысяч. Конкурс «Калина Красная» — самая крупная в истории России акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию осужденных. Активную поддержку конкурса осуществляет Русская Православная Церковь. Министром юстиции Российской Федерации в 2003 году подписан указ о ежегодном проведении конкурса «Калина Красная».





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



