Орловцы распределили «Народный бюджет» По итогам голосования выбрано 75 объектов, которые отремонтируют в этом году.





В некоторых районах работы уже подходят к завершению. К примеру, в Ливенском районе планируемые сроки завершения благоустройства одной спортивно-игровой площадки - 20 августа, ещё восьми - 30 сентября.



Ремонт зданий трёх ДК планируют окончить к середине сентября. В 26 муниципалитетах, где реализуется проект «Народный бюджет», перешли к процедурам по определению подрядчика. В этих муниципальных образованиях будет отремонтировано или благоустроено 58 объектов.





Мария Семак

12 августа 2020 года



