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Орловская Университетская гимназия показала высокие результаты сдачи ЕГЭ

Шесть выпускников - стобалльники, двое – мультибалльники.


Свои двери для орловских умников и умниц гимназия открыла в 2018 году. Учебная программа - насыщенная и, как оказалось, плодотворная: 32 выпускника успешно сдали ЕГЭ, шесть из них получили стобалльные результаты, двое стали мультибалльниками.
Татьяна Бакурова, директор гимназии № 1 ОГУ имени И.С. Тургенева: «Подготовка была очень серьезной, очень глубокой, я благодарна и нашим учителям, которые трудились самоотверженно, они многое отдали детям, тем более в такой непростой год, и я говорю спасибо своим ученикам, которые отдали себя целиком».
 
Какие планы на жизнь у орловских умников и умниц, выяснила наш корреспондент Юлия Опанасюк. Так, выпускница гимназии Полина Зеленченкова хочет связать свою жизнь с медициной. Видит себя врачом-эндокринологом. ЕГЭ по химии и биологии она сдала на сто баллов. Мультибалльник Константин Неверовский свои высокие знания доказал в химии и русском языке. Ему интересна биотехнология. Говорит - к таким результатам был готов.
 
Русский язык на все сто знает и Мария Третьякова. По ее мнению, частичное дистанционное обучение и перенесенные сроки сдачи ЕГЭ выпускникам сыграли на руку - удалось лучше подготовиться. 
 
Поздравила умников и умниц депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она уверена: обучение в гимназии - это своеобразный шаг для создания единой образовательной среды. 
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Чтобы они поняли, какие способности у них есть и как их развивать дальше, это и есть цель создания гимназии. И результаты, которые показали ребята, говорят о том, что мы раскрыли эти способности. Для них открыты двери любых учебных заведений, и я хочу пожелать, чтобы в дальнейшем они не растеряли свои способности и только приумножили все, что получили здесь».
 
Выпускники с полным багажом знаний отправились в большую жизнь. А для вновь зачисленных в гимназию 42 мальчишек и девчонок все только начинается. Обучаться они будут по четырем профилям - технологическому, естественно научному, социально-правовому и филологическому.



Юлия Опанасюк
12 августа 2020 года
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