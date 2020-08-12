Желание выпить подвело двух орловцев под статью Полицейские установили виновных в краже ливнёвки.





Правонарушение произошло в одном из частных домовладений Железнодорожного района Орла. Имущественный ущерб, по словам заявителя, превысил 6000 рублей. В ходе опертивно-розыскных мероприятий был установлен факт сбыта ливнёвки в один из пунктов приема металла, откуда по горячим следам были установлены злоумышленники и их местонахождение. В настоящее время мужчины сознались в содеянном. Они отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении, отмечает пресс служба областного УМВД.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



