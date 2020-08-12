Орловские приставы напугали местного жителя запретом на регистрацию транспорта И добились от него оплаты 24 штрафов ГИБДД.





Гражданин не захотел добросовестно оплатить взыскания и игнорировал уведомления приставов. В результате сотрудниками ФССП был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля.

По итогам предпринятых мер орловец полностью оплатил штрафы и исполнительный сбор – отмечено в сообщении региональной ФССП





Орловское Информбюро

12 августа 2020 года



