Житель Мценска отправился на скамью подсудимых по двум эпизодам

Его друзьям сильно не повезло.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый вместе с сообщником присвоил более 13 000 рублей с карты общего знакомого. Также подсудимому инкриминируется эпизод в феврале 2020, когда в процессе употребления алкоголя он повздорил с другим приятелем и нанес последнему ножевые ранения. К счастью, потерпевший выжил благодаря оперативной работе медиков.

Доказательная база уже передана следствием в судебную инстанцию для рассмотрения – сообщает пресс-служба СК по Орловской области.