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Прирост заболевших коронавирусом в Орловской области дал Богдановский дом-интернат

10 августа стало известно, что коронавирус подтвердился у 24 сотрудников учреждения. Сейчас количество зараженных уже 90 человек. Среди постояльцев тоже есть заболевшие. Именно эта цифра дала нам сегодня статистику в 102 новых случая COVD-19. Ситуацию прокомментировали в правительстве региона.


Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области:
 
«Официально очаг зарегистрирован у нас 9 августа, а фактически вся работа началась еще с прошлой недели, когда двое больных с признаками ОРВИ попали в больницу. В это время пришла информация о том, что один из сотрудников, который до этого был в смене, а у нас это учреждение с 20 апреля работает в закрытом режиме - по 14 суток, был в контакте с супругом, у которого выявлен положительный ковид.
 
Всех сотрудников, находящихся в смене, протестировали, и мы уже в субботу имели положительный результат у 24 сотрудников. Несмотря на то, что заболевание у них проходит бессимптомно, было принято решение всех их госпитализировать, для того чтобы они не заразили, прежде всего, членов своих семей и других граждан.
 
Также было принято решение силами дух медицинских учреждений - Нарышкинской ЦРБ и Плещевской ЦРБ - обследовать полностью всех находящихся в учреждении, а это порядка 200 человек. Они были сплошным методом проверены. У 13 человек были признаки ОРВИ, они также были госпитализированы.
 
На сегодняшний день протестированы все находящиеся в этом доме-интернате. К сожалению, процент положительных выявленных, хотя и бессимптомных, довольно-таки большой. Мы сегодня это видим по официальной статистике. У нас сегодня 102 человека, практически половина из них это те, которых нам дал социальный очаг.
 
В соответствии с поручением главы региона, экстренно начата проверка со стороны департамента соцзащиты на предмет исполнения приказов департамента о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, и не только в отношении Богдановского дома-интерната. 
 
Конечно, окончательное заключение о причинах занесения и распространения заболевания вынесет Роспотребнадзор. Но мы на сегодняшний день должны оперативно среагировать и посмотреть, не было ли нарушений, прежде всего, среди персонала - при закрытом режиме, конечно, занос был сделан сотрудниками, скорее всего. Хотя во все смены все сотрудники заходили с отрицательными результатами на ковид. Думаю, что в ближайшее время результаты этой проверки мы узнаем.



Антон Киселёв
12 августа 2020 года
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