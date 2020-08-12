Коронавирус: карта распространения по регионам Орловщины

Обновленными данным делится оперативный штаб.

В данный момент инфицированы 2968 жителей Орла, 724 – в Орловском районе, 593 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 205 – в Ливнах, 200 – в Урицком районе, 180 – в Болховском районе, 130 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 94 – в Хотынецком районе, 89 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 78 – в Свердловском районе, 77 – в Кромском районе, 73 – в Верховском районе, 67 − в Покровском районе, 63 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, по 55 – в Глазуновском и Залегощенском районах, 49 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.

Заболевшие продолжают находиться по контролем регионального Управления Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения – отмечается в сообщении информационного портала в Орловской области.