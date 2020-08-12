«Он мог все - график, живописец, монументалист, великолепный преподаватель» - коллеги вспоминают орловского художника Николая Силаева Николай Силаев ушел из жизни 22 июня 2020 года.





Четыре последних года Николай Силаев упорно сражался с болезнью и продолжал работать. Он оставил после себя огромное творческое наследие, которое включает в себя монументальные произведения искусства, прекрасную графику, офорты, большую коллекцию живописных работ, портретов и пейзажей, а также иллюстрации к произведениям Тургенева и Лескова. Внушительную часть картин можно увидеть сейчас в выставочном центре, и еще раз прикоснутся к творчеству одного из самых талантливых орловских мастеров. Прошло чуть больше сорока дней, как с нами нет Николая Яковлевича Силаева. Говорят, когда уходят такие люди, уходит эпоха. И это действительно так. Закончилась долгая силаевская эпоха в орловской живописи. Так жаль, что теперь нельзя придти к нему в мастерскую, попить крепкого чая, посмотреть, как мастер смешивает краски, поговорить по душам. Остается только одно - смотреть на его картины, в которых ответы на все наши вопросы, и их теперь, увы, не станет больше. Он был искренний и настоящий во всем. От улыбки - до финального штриха карандашом или кистью. Художник-монументалист по образованию, он прославился еще на первых курсах худграфа. О нем сразу заговорили как о таланте - и сверстники и педагоги. Александр Кузнецов заслуженный работник культуры России, художник: «Он мог все. Он был график, живописец, монументалист, великолепный преподаватель. Мне казалось, что он все умеет, наверное, мог быть и скульптором, умел все, разбирался во всем, с ним было интересно общаться». О том, что Силаев разбирался в истории, философии, литературе, ярче всего говорят его работы. Исторические картины, костюмы, цвета - все безукоризненно выверено и абсолютно следует эпохе. Серия иллюстраций к произведениям классиков и сегодня дышит и живет в контексте произведения, помогая воображению представлять героев Тургенева и Лескова. На выставку время от времени заглядывают друзья художника. Нет, не прощаться, а еще раз встретиться. Виктор Лупачёв, член Союза художников России: «Мы с Николаем Яковлевичем очень долго, лет пятнадцать ездили вместе писать орловские пейзажи, жили у Оноприенко, в деревне Савенково, там небольшой дом был, и вот мы с ранней весны до глубокой осени спали на русской печке, везде вместе ездили на машине и много сделали за 15 лет». Силаев, по общему мнению знавших его художников, всю жизнь оставался очень скромным человеком, и всего себя отдавал тому, что делает. Живопись и графика стали не просто частью его жизни, а самой жизнью. Но ирония и самоирония никогда не покидали мастера. С годами и званиями он не бронзовел. Александр Кузнецов заслуженный работник культуры России, художник: «Он стеснялся. Он называл картинками. Он себя недооценивал. Оценить его могли мы - зрители, художники, и сейчас все знают и ценят его творчество. Его офорты это шедевры». До шестого сентября есть время еще раз увидеть Силаева (16+). Шесть залов выставочного центра заполнены его работами разных лет, и это только часть наследия мастера. Все, что осталось после него, сохранит семья и художественно-графический факультет. Вячеслав Лаврушин, директор Областного выставочного центра: «Все серии офортов, которые он сделал, наш худграф изготовит и оставит у себя в методическом фонде, чтобы студенты знали, на кого равняться, тем более что сейчас ни один орловский художник офортом не занимается. Уже этого не будет». Художник запечатлел себя в разные годы жизни - молодым и пожилым, серьезным и не очень. Как будто через годы перекинул мостик к своим зрителям. Он точно знал, что на него будут смотреть даже тогда, когда его самого уже не будет...





Эва Стасюлевич

12 августа 2020 года



