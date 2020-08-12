36 городских дворов в Орле сделаны на совесть Приемочная комиссия одобрила ремонт.





За прошедшие две недели жильцы приняли территории по Московскому шоссе, 139; улице Комсомольской, 286 и Тургенева, 39 и 43. Готовятся к передаче дворов жители улиц Дмитрия Блынского, 2; Металлургов, 2; Старо-Московская, 20 и 24; Планерная, 75. Ознакомиться с адресами ремонтируемых территорий можно на официальном сайте городской администрации.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



