Обманутые дольщики вскоре дождутся справедливости В отношении начальника строительной фирмы возбуждено уголовное дело. Этой ночью в Орле правоохранительными органами он был взят под стражу. Его подозревают в мошенничестве.





Обвиняемому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Как считает следствие, директор в течение двух лет заключил 49 соглашений участия в долевом строительстве многоквартирного дома, однако в установленный срок не сдал жилплощадь в эксплуатацию. Обвиняемый получил от граждан порядка 36 миллионов 800 тысяч рублей.



Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся неотложные следственные действия, обысковые мероприятия.







Иван Суверин, Артем Ежаков

12 августа 2020 года



