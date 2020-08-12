Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Срочное сплошное тестирование сотрудников и постояльцев Богдановского дома-интерната принесло результаты. Это отразилось и на сегодняшней статистике. О том, какие меры предпринимаются - в эксклюзивном интервью первого зампреда правительства области Валентины Нордстрем.



- Жилищный вопрос заинтересовал прокуроров. Сегодня ночью в Орле задержали одного из застройщиков.



- Эпоха в орловской живописи. В выставочном центре можно увидеть работы ушедшего недавно из жизни Николая Силаева.



- Сегодня над аллеями Спасского зазвучит Симфонический оркестр Мариинского театра.



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Вести-Орёл

12 августа 2020 года



