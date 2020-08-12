Росгвардейцы позаботятся о безопасности объектов социальной сферы Проверки приурочены к началу учебного года и Единому дню голосования.





Инспекция стартует 17 августа и продлится до конца месяца. За это время специалисты обследуют образовательные, культурные и медицинские учреждения, а также службы соцзащиты.



Особое внимание инспекторы обратят на работоспособность тревожных кнопок и проверят соблюдение требований антитеррористической безопасности. С руководителями и сотрудниками предприятий будут проведены инструктажи по правилам поведения при ЧС и использованию систем предупреждения – отмечено в сообщении регионального управления Росгвардии.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



