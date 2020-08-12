Орловцы станут свидетелями звездопада Сегодня с полуночи до двух часов ночи жители Орловской области смогут наблюдать невероятно красивое астрономическое событие – метеорный поток Персеиды. Астрологи рекомендуют загадать желание.





Звездопад Персеиды повторяется ежегодно. В 2020 году именно в ночь с 12 на 13 августа количество падающих звезд в ночном небе будет максимальным.



Василий Митяев, профессор кафедры экспериментальной и теоретической физики ОГУ имени И.С. Тургенева: «Я ожидаю, что будет где-то штук 80 за час. Но все равно это достаточно много. Почему называется метеорный поток Персеиды? Потому что если следы от метеоров в обратную сторону провести, то нам кажется, что они вылетают все из одной области, из одной точки. Эта точка называется радиант, в переводе с латинского «испускающий лучи», вот радиант находится в каком-то созвездии, вместе с созвездием восходит, заходит. И по этому созвездию носит название метеорный поток. Персеиды - значит радиант находится в созвездии Персея».

Профессор кафедры экспериментальной и теоретической физики Василий Митяев посоветовал тем, кто хочет в полной мере насладиться «звездным дождем», отправиться за город и выбрать неосвещенное место. Ну, а если такой возможности нет, парк Победы - место вполне подходящее. Правда, есть еще одно условие, которое зависит лишь от небесной канцелярии, небо должно быть безоблачным. Ну, а найти созвездие Персея для любителей астрономии и просто жителей не составит большого труда.



Василий Митяев профессор кафедры экспериментальной и теоретической физики ОГУ имени И.С. Тургенева: «Найти Большую Медведицу, потом найти Малую Медведицу, и дальше к Млечному пути нужно найти Кассиопею. Кассиопея тоже очень интересное созвездие, красивое, с яркими звездами и очертаниями напоминает букву W, и вот левее будет созвездие Персея».





Юлия Опанасюк

12 августа 2020 года



