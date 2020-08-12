Пожилые орловцы чаще остальных страдают от внебольничной пневмонии, спровоцированной коронавирусом 40% - от общего числа заболевших.





Речь идет о группе граждан в возрасте от 50 до 64 лет. Всего на долю проявлений внебольничного воспаления легких приходится 20% зараженных COVID-19, у 47% заболевших наблюдаются клинические проявления ОРВИ, а 33% переносят болезнь бессимптомно – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро

12 августа 2020 года



